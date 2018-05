L'instabilità atmosferica sarà protagonista nelle regioni del Nord Italia in questi primi giorni della settimana e favorirà lo sviluppo di frequenti rovesci e temporali, anche molto intensi. Con la parziale ritirata verso sud dell’alta pressione infatti le regioni settentrionali sono lambite da correnti atlantiche più fresche e instabili; anche le temperature su queste regioni subiranno nelle prossime ore un sensibile abbassamento rispetto ai valori dei giorni scorsi. Le condizioni saranno invece più estive nel resto dell’Italia, dove insisterà (benché indebolita) l’alta pressione: le giornate saranno quindi prevalentemente soleggiate, anche se non mancheranno degli isolati temporali sull’Appennino Centrale.

Per quanti riguarda la giornata di oggi, quindi, sono attesi temporali al Nord, tranne su coste liguri e romagnole; rischio di fenomeni di forte intensità, con grandine e locali nubifragi, soprattutto in serata e nelle ore notturne. Precipitazioni sparse in Sardegna, qualche temporale pomeridiano lungo l’Appennino centrale. Più soleggiato nel resto dell’Italia, soprattutto al Sud e in Sicilia. Temperature in deciso calo al Nord e in Sardegna; qualche grado in meno rispetto a ieri anche al Centro. Venti in rinforzo a fine giornata nei canali delle Isole.

Nella giornata di domani continuano le condizioni di instabilità al nord, con rovesci e temporali diffusi, localmente anche intensi, e in generale attenuazione in serata. Più soleggiato al Centro-Sud, ma con temporali isolati nelle ore più calde sui rilievi del Centro, specie nel settore adriatico. Temperature ancora oltre la norma al Centro e al Sud.