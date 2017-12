Gelo, forti venti e neve anche in pianura, è quanto ci attende dal punto di vista meteorologico per questo secondo weekend di Dicembre che vedrà l'intera Penisola attraversata da una nuova perturbazione artica con una potente irruzione di aria polare. Con l'arrivo del fine settimana infatti, l'aria fredda proveniente dal Nord raggiungerà gran parte d'Italia spostandosi man mano verso il Centro-Sud con fiocchi a bassa e le temperature in picchiata . Se per la giornata di venerdì quindi avremo ancora piogge, anche localmente intense, soprattutto al nord, nel corso del weekend il tempo tenderà a diventare via via più sereno al settentrione ma piovoso al sud e sempre più freddo ovunque.

Per sabato dunque la situazione meteo al Nord solo qualche occasionale piovasco al Nordest, possibile pioggia mista a neve sull'Emilia centrale e parte della Romagna e nevicate fino a valle sui confini alpini esteri. Al centro invece avremo precipitazioni sparse sui settori adriatici, Umbria e Lazio con nevicate sopra i 200 metri, infine piogge che interesseranno Puglia settentrionale, Lucania, Campania, Calabria e debolmente la Sicilia centro-orientale al sud.

Per la giornata di domenica invece al mattino bel tempo, salvo qualche pioggia sul Messinese. Nel corso delle ore peggiorerà però su tutte le regioni settentrionali con nevicate fino in pianura dal pomeriggio/sera. Piogge forti sullo Spezzino, sulla Toscana settentrionale e su regioni tirreniche, Umbria e Sardegna e con precipitazioni nevose sopra i 700/1000 metri. Il vento sarà caratterizzato da raffiche fino a 90-100 km/h al Centro-Sud, in Sardegna e nelle vallate alpine più settentrionali con conseguenti mari da molto mossi a molto agitati.