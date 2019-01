Il maltempo che ha colpito l'Italia negli ultimi giorni non dà tregua: tra oggi, mercoledì 23 gennaio, e domani, giovedì 24, è previsto anzi un peggioramento delle condizioni meteorologiche, con neve abbondante che arriverà anche in pianura, complice il flusso di aria gelida che dal Nord Europa, nello specifico dalla Groenlandia, sta attraversando pian piano tutta la Penisola. Già sta nevicando sulle regioni centrali, in particolare su Toscana, Umbria, Abruzzo e Alto Lazio, dove le scuole di ogni ordine e grado sono rimaste chiuse già oggi per la sicurezza degli studenti. Nel corso della giornata fiocchi cadranno abbondanti anche sul Piemonte, in particolare a Torino, Cuneo e Asti dove sono attesi tra i 4-6 centimetri di neve, sul Triveneto, l'Emilia-Romagna e la Sardegna. Sulle altre regioni si prevedono fenomeni nevosi a partire dai 300 metri.

Ma si segnalano anche bufere dovute ai venti di burrasca e mareggiate in prossimità delle coste. Non mancheranno neppure le piogge, che avanzeranno in primis su Liguria, Sardegna, Toscana, Lazio, Umbria e Campania a partire dalle coste ed entro fine giornata fenomeni attesi anche su basso Tirreno e Sicilia a partire da Ovest. Su questi territori il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse. Giovedì, invece, il maltempo tenderà a concentrarsi sulle regioni adriatiche, al Sud e sulle Isole Maggiori, mentre ampie schiarite potrebbero verificarsi al Nord specie dal pomeriggio. Le temperature resteranno stabili, comprese tra i 4 e gli 8 gradi. La situazione si manterrà poi abbastanza stabile fino ad un nuovo peggioramento che potrebbe arrivare già nel corso della giornata di domenica, quando un nuovo impulso di aria fredda potrebbe favorire ulteriori nevicate a quote basse specie al Nordest e al Centro.