L’area depressionaria che da giorni staziona sul nostro Paese, portando temporali da Nord a Sud, oggi comincerà ad allontanarsi dalla penisola, favorendo un primo parziale miglioramento del tempo. La giornata sarà comunque piuttosto nuvolosa, in cui rovesci e temporali si concentreranno soprattutto nel pomeriggio su Alpi e regioni centrali, mentre gli sconfinamenti su zone di pianura e aree costiere diverranno meno frequenti dei giorni passati. Nella seconda parte della settimana ci sarà un ulteriore attenuazione dell’instabilità, ma in ogni caso sull’Italia non è previsto l’arrivo di anticicloni utili a garantire condizioni di tempo stabile: proseguirà pertanto il periodo di variabilità tipica della tarda primavera che ha caratterizzato la prima parte di questo mese, con l’alternanza tra momenti soleggiati e fasi più nuvolose e, a tratti, anche piovose. Anche le temperature torneranno a salire e, sebbene siano attesi valori ancora al di sotto della norma, rispetto agli ultimi giorni farà senz’altro meno caldo.

Meteo giovedì 17 maggio – Domani al Nord tempo prevalentemente nuvoloso, con piogge temporalesche nel pomeriggio, ma la situazione dovrebbe rasserenarsi in serata. Anche al Centro e sulla Sardegna ci saranno nubi compatte, con qualche precipitazione che dovrebbero lasciare spazio a delle schiarite dal tardo pomeriggio. Nel meridione nuvolosità fino alla serata e alla notte sulla Sicilia e sulla Calabria. Le temperature minime però aumenteranno un po’ dappertutto, tranne in Sardegna. Temperature massime quasi dappertutto in ulteriore leggero aumento. Venti deboli.