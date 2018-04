Dopo un weekend soleggiato, ecco che torna nuovamente il maltempo sull'Italia con un concreto rischio nubifragi. La seconda settimana di aprile sarà, secondo gli esperti del sito ilmeteo.it, all'insegna del tempo spesso piovoso, con precipitazioni a tratti intense su molti settori. La parte più attiva della prima perturbazione della settimana sta già interessando le regioni del Centro-Nord. A partire da oggi, lunedì 9 aprile, un centro depressionario proveniente dal Mediterraneo occidentale porterà condizioni meteo spiccatamente instabili al Centro-Nord, con piogge localmente abbondanti prima sulla Sardegna con allerta nelle prime ore, e poi sulla Liguria, Piemonte, Toscana, Umbria e Marche. I meteorologi lanciano l’allerta anche per il Lazio, con temporali forti, localmente accompagnati da grandinate, che potranno colpire anche la Capitale tra la tarda mattinata e le ore pomeridiane. Non sono da escludere neppure locali trombe marine. In serata poi le condizioni meteo sono destinate a migliorare quasi ovunque. Sulle Alpi sopra 1600 metri tornerà anche la neve; mentre al Sud resisterà l'alta pressione.

Temperature in aumento al Sud a partire da giovedì – Tra domani e mercoledì venti umidi meridionali continueranno a condizionare il tempo sulle regioni centrali e settentrionali: in particolare, gli esperti meteo invitano a fare attenzione dalla sera di mercoledì su Val d'Aosta, alto Piemonte e alta Lombardia, dove potranno verificarsi nubifragi. Tra giovedì e venerdì un nuovo impulso instabile interesserà il Nord, con temporali sparsi e nevicate sui rilievi alpini. Sul resto dell'Italia il tempo si manterrà sempre piuttosto soleggiato, con temperature in aumento sulle regioni peninsulari meridionali a partire da giovedì. Possibili fino a 24 gradi a Bari, 20 a Napoli e 23 in Calabria.