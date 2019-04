Prosegue e si aggrava la fase di elevata instabilità meteorologica che da lunedì sta interessando l'Italia con una nuvolosità diffusa su tutte le regioni. La vasta area di bassa pressione che si è stabilizzata sul centro nord della Penisola, infatti, ha dato vita a un intenso fenomeno ciclonico che nelle prossime ore farà ulteriormente sentire il suo peso con una fase particolarmente piovosa. Tra le giornate di mercoledì e giovedì ci sarà un diffuso rischio temporali, accompagnato anche da un pericolo grandine ma sarà solo la prima tappa di un peggioramento meteorologico che proseguirà tra sabato e domenica con l'ingresso di aria molto fredda proveniente dall'Europa nord-orientale che potrebbe riportare addirittura la neve a quote basse sulle Alpi.

Anche se il vero peggioramento arriverà da mercoledì, già da oggi l'instabilità meteo comincerà a colpire in maniera più decisa la Penisola, soprattutto il Nord Est, la fascia adriatica Centrale e le zone interne ed appenniniche del Sud. Nel corso del giorno sono attese isolate piogge o rovesci a livello locale al Nord-Est e lungo l’Appennino ma anche su Lombardia orientale, Sardegna, ovest Sicilia e nordovest della Calabria. Nuvolosità variabile invece nelle altre regioni con maggiori schiarite al Nord-Ovest.

Il vero peggioramento però ci sarà domani mercoledì 10 aprile con cielo in prevalenza nuvoloso su quasi tutta l’Italia salvo schiarite più ampie in Sicilia e sulle zone ioniche. Piogge isolate saranno possibili ovunque da nord a sud ma rovesci, temporali e qualche grandinata si abbatteranno in particolare sulle regioni centro settentrionali. In molte regioni sarà anche una giornata ventosa, come conseguenza le temperature massime saranno in calo, in particolare al Nord.