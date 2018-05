La primavera mite e stabile non ne vuole sapere di arrivare. I temporali saranno infatti protagonisti anche di questo secondo weekend di maggio e quindi anche la festa della mamma sarà sotto la pioggia. Nel corso del fine settimana – è quanto spiegano gli esperti del sito www.iLMeteo.it – il tempo subirà un ulteriore peggioramento a causa dell'arrivo di un ciclone di origine islandese che raggiungerà l'Italia dal tardo pomeriggio di domenica. Il suo ingresso darà un duro colpo alla primavera poiché l'aria fredda contenuta nel centro del ciclone a circa 5000 metri di altezza e che toccherà quasi -30 gradi, si riverserà, seppur mitigata, anche al suolo facendo ritornare la neve sulle Alpi a quote superiori ai 1200/1300 metri circa.

Oggi, sabato 12 maggio, i temporali colpiranno soprattutto le Alpi, le Prealpi, l'Appennino centro-meridionale, il Gargano e localmente la pianura tra Piemonte e Lombardia, mentre domani – domenica 13 maggio – diventeranno via via più diffusi e forti su tutto il Nord a partire dal pomeriggio. In serata è attesa una fase di maltempo sulla Liguria e sul Piemonte con possibili nubifragi, alimentati sia dal forte Libeccio che dalla Tramontana. I meteorologi prevedono maltempo e temporali anche sulla Sardegna, in particolare sul sassarese e olbiense e inoltre sulla Toscana su pisano, livornese, massese, lucchese e pistoiese.

Il tempo non migliorerà neppure nel corso della prossima settimana. Come avverte il direttore e fondatore del sito ilmeteo.it Antonio Sanò, il ciclone islandese condizionerà infatti il tempo sulle regioni centro-settentrionali nei prossimi giorni quando i temporali saranno all'ordine del giorno. Il ciclone risparmierà però il Sud, dove si avrà un tempo soleggiato. Per quanto riguarda le temperature, saranno in graduale diminuzione a partire da domenica e soprattutto da lunedì con valori termici diurni che torneranno sotto i 20 gradi su moltissime città del Nord e del Centro-Italia.