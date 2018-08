Si chiude oggi la trentanovesima edizione del tradizionale Meeting di Rimini organizzato dal movimento Comunione e Liberazione. Nella giornata di oggi, sabato 25 agosto, sono previsti una serie di convegni nonché ospiti di spicco del panorama mediatica nazionale, tra cui il direttore di Avvenire Marco Tarquinio, la direttrice di Huffington Post Italia Lucia Annunziata e il direttore di Fanpage.it Francesco Piccinini.

Alle ore 11.30, presso il Salone Intesa Sanpaolo A3, avrà luogo l'evento "Da Mesharea, quali novità e indicazioni per il mercato del lavoro". Introduce Massimo Ferlini, Presidente di Formaper. Intervengono: Paola Cicognani, rappresentante della Regione Emilia Romagna – I centri per Impiego; Tiziano Barone, Rappresentante della Regione Veneto – Osservatori sul mercato del lavoro e best practice; Massimo Temussi, Rappresentante della Regione Sardegna – I nuovi servizi per le imprese; Giuseppe Zingale, Afol Metropolitana Milano – Un nuovo modello di servizio pubblico per l’impiego; Diego Montrone, Formazione Professionale – Duale e raccordo Scuola/Lavoro; Francesco Verbaro, Formatemp – Formazione e tutele del lavoro.

Alle ore 11.30, in Sala Neri Unipolsai, è previsto l'evento "Notizie false e giornalismo di pace". In collaborazione con Avvenire in occasione dei 50 anni della testata. Partecipano: Lucia Annunziata, Giornalista e conduttrice televisiva; Lucio Brunelli, Direttore giornalistico di Tv2000 e InBlu Radio; Francesco Piccinini, Direttore di Fanpage.it; Marco Tarquinio, Direttore di Avvenire. Introduce Alessandro Banfi, Giornalista, Direttore Mediaset.

Alle ore 15.00, presso il Salone Intesa Sanpaolo A3, avrà luogo l'evento "Sport: uomini e donne che fanno la storia". Interviene Giovanni Malagò, Presidente del CONI. Partecipano: Sara Cardin, Karateka; Francesca Lollobrigida, Pattinatrice; Andrea Lucchetta, Campione mondiale di pallavolo; Francesco Marrai, Campione di vela. Introduce Giovanni Bruno, Direttore Responsabile Altri Sport di Sky.

Il programma completo della giornata conclusiva del Meeting di Rimini è consultabile cliccando qui.