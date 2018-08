Al via la quarta giornata del tradizionale Meeting di Rimini organizzato dal movimento Comunione e Liberazione. Per la giornata di mercoledì 22 agosto, sono previsti numerosi eventi, convegni e ospiti di spicco. Tra i protagonistidi oggi figurano il giudice emerito della Corte Costituzionale Sabino Cassese, il giornalista Alessandro Barbano, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, l'imprenditore Brunello Cucinelli e il Cardinale Angelo Scola.

Alle ore 11.30, nel Salone Intesa Sanpaolo A3, è previsto il convegno "La libertà nello spazio pubblico". Partecipano: Alessandro Barbano, Giornalista e Scrittore; Sabino Cassese, Professore di Global Governance alla School of Government, LUISS "Guido Carli" di Roma; Joseph H.H. Weiler, University Professor at NYU Law School and Senior Fellow at the Center for European Studies at Harvard. Modera Davide Perillo, Direttore di Tracce.

Sempre alle ore 11.30, nella Sala Neri UnipolSai, avrà luogo l'evento "Benvenuti al Nord". Partecipano: Massimiliano Fedriga, Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia; Ugo Rossi, Presidente della Provincia Autonoma di Trento; Giovanni Toti, Presidente della Regione Liguria. Introduce Emmanuele Forlani, Consigliere Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli.

Alle ore 13.30, in Sala Neri UnipolSai, è previsto l'evento "Essere Italiani. Ciclo a cura di Luciano Violante – Il gusto di creare sviluppo". Interviene Brunello Cucinelli, Presidente e Amministratore Delegato Brunello Cucinelli Spa. Introduce Claudia Munarin, Studentessa di Lettere e Filosofia all’Università Cattolica di Milano.

Alle ore 15.00, presso il Salone Intesa Sanpaolo A3, avrà luogo il convegno "L'unità della persona". Partecipano: José Clavería, Rettore Fondazione Sacro Cuore di Milano; Pilar Vigil, Professoressa alla Facoltà di Scienze Biologiche della Pontificia Università Cattolica del Cile, Direttrice del progetto “Teen Star”. Introduce Giulia Guidi, Studentessa di Lettere e Filosofia all’Università Cattolica di Milano.

Alle ore 15.00, in Sala Neri UnipolSai, è previsto l'evento "Le forze che muovono la Storia. Lo strano caso di Mosè". Partecipano: Joseph H.H. Weiler, University Professor at NYU Law School and Senior Fellow at the Center for European Studies at Harvard; Stefano Alberto, Docente di Teologia all’Università Cattolica di Milano.

Alle ore 17.00, presso l'Auditorium Intesa Sanpaolo A3, avrà luogo il convegno "Perché il '68. Domande dalla storia". Partecipano: Maria Bocci, Professore Ordinario di Storia Contemporanea all’Università Cattolica di Milano; Mario Calabresi, Direttore de la Repubblica. Introduce Francesco Magni, Assegnista di Ricerca all’Università degli Studi di Bergamo e Coordinatore di Redazione della rivista Nuova Secondaria.

Alle ore 19.00, presso il Salone Intesa Sanpaolo A3, è previsto l'evento "Libertà e speranza". Partecipano: Luigi Geninazzi, Giornalista e Scrittore; S. Em. Card. Angelo Scola, Arcivescovo Emerito di Milano. Introduce Alberto Savorana, Portavoce di Comunione e Liberazione.

Sempre alle ore 19.00, presso la Sala Neri UnipolSai, avrà luogo il convegno "Trasformazione digitale: rischi e opportunità". Partecipano: Ali Reza Arabnia, Presidente e Amministratore Delegato Geico Spa; Marco Bardazzi, Direttore Comunicazione Esterna Eni; Sara Caleffi, Responsabile Marketplace Amazon Italia. Introduce Bernhard Scholz, Presidente Cdo.

Il programma completo della quarta giornata del Meeting di Rimini è disponibile cliccando qui.