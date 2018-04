La polizia di Panama ha tratto in arresto una donna per l'omicidio del chirurgo torinese Furio Ferrari e di sua moglie Marialena Vallarino Aizpurua. I due, che avevano rispettivamente 68 e 45 anni, erano stati trovati senza vita lo scorso 28 novembre a Les Cumbres (Panama) all'interno di un sacco della spazzatura. In manette, spiega il quotidiano online panamense Midiario.com, è finita Zoraida Mircala Saucedo Lezcan, 40 anni, che della coppia era da anni il legale. Prima di uccidere il dottore italiano e la moglie, li avrebbe torturati nel tentativo di costringerli a firmare alcuni documenti. Gli inquirenti panamensi hanno anche appurato che l'avvocato si era fatta intestare dalla coppia alcuni immobili. "Quella donna seguiva da anni le sue transazioni immobiliari, abbiamo subito pensato a un suo coinvolgimento", afferma all'ANSA Virginia Sanchesi, ex compagna del medico con il quale ha avuto una figlia. "Siamo sconvolti", aggiunge la donna, che intende andare fino in fondo alla vicenda: "Mia figlia – conclude – ha diritto di sapere perché suo padre è morto".

Furio Ferrari: da medico a imprenditore immobiliare a Panama

Furio Ferrari da tempo viveva in Centro America. Dopo aver abbandonato il suo lavoro di medico si era dedicato alla compravendita di case. Da sei anni era sposato con una manager messicana, Marialena Vallerino Ferrari, anche lei uccisa. Ferrari lascia tre figli: Elodie, nata dalla relazione con la Sanchesi, Simone e Maria Novella avuti dalla prima moglie. Dieci anni fa alcune pazienti di Ferrari, attraverso la trasmissione “Mi manda RaiTre”, l'avevano accusato di avere utilizzato un farmaco importato senza autorizzazione dalla Cina. In particolare, una donna che si era sottoposta al filling, aveva contratto un’infezione, riportando danni fisici e psicologici.