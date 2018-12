“Mattarella solo ad accogliere la salma di Megalizzi”: con lui però c’era il ministro Fraccaro

Sui social infuria la polemica contro il governo, questa volta accusato di non aver trovato tempo per accogliere la salma di Megalizzi, atterrata ieri a Ciampino. Sebbene sia assolutamente vero che né Matteo Salvini né Luigi Di Maio erano presenti all’arrivo della salma, è anche vero che in realtà Mattarella non era completamente solo, un componente del governo c’era: il ministro dei Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro.