Il Miur, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ha fatto sapere che entro la giornata di oggi, venerdì 18 gennaio, saranno rese note le materie dell'esame di Maturità 2019. Lo ha annunciato tramite un video apparso sulla propria pagina Facebook: "Ci siamo quasi", è scritto nel lancio del filmato in cui uno studente cammina nei corridoi di una scuola mentre qualcuno fischietta "Notte prima degli esami" di Antonello Venditti. Grande attesa c'è soprattutto per conoscere le materie della seconda prova, quella d'indirizzo, in particolare per il liceo classico, alle prese con il greco e con il latino, e per lo scientifico, diviso tra fisica e matematica, e quella affidate ai commissari esterni. Il ministro Marco Bussetti ha così anticipato i tempi rispetto all'anno scorso, quando l'annuncio fu fatto il 31 gennaio. Tutti sintonizzati sui social network, dunque. Per quanto riguarda l'orario, è probabile che la riserva venga sciolta intorno alle 13:00 ma si tratta al momento soltanto di ipotesi.

Date e novità dell'esame di Stato 2019

L'attesa per la Maturità 2019 è giustificata anche dal fatto che è la prima che si svolgerà secondo modalità diverse rispetto al passato. Tante le novità in arrivo: la più importante riguarda le prove scritte, che da tre diventano due. Non ci sarà più la terza prova, cioè il temuto quizzone, che ha rappresentato per anni un vero e proprio incubo per tutti i maturandi. Resta, invece, la prima prova scritta, quella di italiano, in programma il 19 giugno 2019, che servirà ad accertare la padronanza della lingua, le capacità espressive e critiche delle studentesse e degli studenti. I maturandi dovranno produrre un elaborato scegliendo tra 7 tracce riferite a 3 tipologie di prove in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. Per quanto riguarda la seconda prova, in programma il 20 giugno, riguarderà una o più discipline caratterizzanti i percorsi di studio. Per la prima volta potrebbe esserci una prova mista di latino e greco al classico o di matematica e fisica allo scientifico, vero e proprio spauracchio degli studenti. Poi si passerà direttamente all'orale, dove sempre per la prima volta gli studenti parleranno delle loro esperienze di alternanza scuola-lavoro e metteranno a frutto il lavoro fatto negli anni passati su Cittadinanza e Costituzione.