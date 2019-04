La situazione in Libia rischia di precipitare da un momento all'altro, con le truppe di Haftar a un passo dall'ingresso a Tripoli e l'annunciata "resistenza" dei reparti fedeli a Serraj, mentre il governo italiano si preoccupa esclusivamente di opporsi allo sbarco dei 64 migranti soccorsi da una ONG tedesca, non comprendendo in pieno cosa sta accadendo sulle coste libiche. È questo, in estrema sintesi, il pensiero che l'ex ministro dell'Interno Marco Minniti rilascia ai taccuini de La Repubblica, con una lunga intervista nella quale fa il punto della situazione e lancia l'allarme sul ruolo internazionale del nostro Paese. "Comunque vada a finire, bisogna prendere atto che il ruolo dell’Italia in Libia è seriamente messo in discussione", spiega Minniti, aggiungendo: "E non è una questione da poco visto che la Libia è per l’Italia governo dei flussi migratori, sicurezza perché non governata può diventare riferimento sicuro per i foreign fighters di ritorno dalla Siria che sono migliaia, e questione energetica e ricordo solo che l’Eni in queste ore sta evacuando il suo personale".

Se la situazione in Libia collassasse, c'è il rischio di una vera e propria emergenza sbarchi, secondo Minniti: "L’Italia si ritroverebbe frontiera di una guerra civile in Libia con tutto quello che significherebbe in termini di flussi migratori che coinvolgerebbero la stessa popolazione libica. Ci troveremmo di fronte ad una emergenza straordinaria, anche in termini di sicurezza. Una roba da allarme rosso di fronte alla quale il governo dovrebbe convocare un comitato di crisi ad horas". Invece, nella sua lettura, il governo perde tempo a discutere cinicamente del destino di 64 vite, una questione che si sarebbe potuta risolvere "in 30 secondi".

Tutto ciò, chiosa l'ex candidato alla carica di segretario del Partito Democratico, dice molto anche sulle scelte del governo in materia di alleanze internazionali e peso nello scacchiere politico complessivo: