A 59 anni ha tagliato il traguardo dell’ultima edizione della maratona di Londra in 3 ore e 19 minuti, dimostrandosi in alcuni tratti più veloce anche del campione olimpico Mo Farah. Ma in realtà Sabino Rinaldi, un runner barese, avrebbe imbrogliato. A scoprire la “truffa” dell’atleta italiano è stato il Times, che in un’inchiesta pubblicata il 6 maggio ha svelato quanto realmente accaduto. L'atleta italiano, tesserato con la Fidal, e presidente di una Associazione sportiva dilettantistica Adp Sopico Running, avrebbe preso una scorciatoia di ben 16 chilometri sui 42 del percorso della maratona di Londra e questo gli avrebbe permesso di arrivare al traguardo con un tempo incredibile. Un record, quello di Rinaldi, che difficilmente poteva passare inosservato. “I corridori che hanno battuto Mo Farah alla Maratona di Londra hanno preso una scorciatoia per il successo”, ha quindi scritto il Times nella sua inchiesta.

Il barese si è giustificato dicendo che era lì “per divertimento” – Oltre all’italiano, il Times ha smascherato anche altri tre atleti amatoriali. Interpellato dai giornalisti inglesi, il cinquantanovenne barese si è giustificato sostenendo che era lì per divertimento e che comunque non aveva guardato l'orologio. Hugh Brasher, il direttore della maratona di Londra, ha commentato al quotidiano britannico: “I nostri processi identificano un numero molto limitato di corridori con anomalie nei risultati e questi corridori vengono contattati dal nostro team di risultati. Se non viene ricevuta alcuna spiegazione adeguata, i loro risultati vengono rimossi e ai corridori viene chiesto di restituire la medaglia”.