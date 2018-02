“Non mangerò mai più banane. Da oggi neanche le guarderò più”. Lorraine Wall, 38enne inglese, madre di sei figli, è ancora sotto choc per quanto capitato pochi giorni fa. La donna ha comprato un casco di banane in un negozio Lidl di Birkenhead, Merseyside. Quando ne ha mangiata una, si è accorta che era infestata da uova di ragno. “Quando ho dato un morso, ho sentito come un ‘crunch’. Ma all’inizio non ci ho dato conto, così ho mandato giù il boccone. Poi ho guardato e quasi mi è venuto da vomitare” racconta ai tabloid britannici. “È stato disgustoso, era pieno di un qualcosa di viscido di colore marrone, mi girava lo stomaco". Anche se riesce anche a scherzare sull'incidente, Lorraine dice che era molto preoccupata del fatto che le uova potessero schiudersi dentro di lei.

La donna ha immediatamente chiamato il numero di emergenza. “Avevo la pressione bassa a causa di un disturbo cardiaco e volevano ricoverarmi in ospedale, ma ho detto ai paramedici: ‘Non posso, ho sei bambini qui!’". La 38enne è stato poi rassicurato sul fatto che i succhi gastrici avrebbero eliminato occhi pericolo. “Continuo ad avere visioni di loro che si schiudono dentro di me” ammette la donna. Quello stesso giorno, ha portato la banana ‘incriminata’ al negozio dove le è stato offerto un nuovo mazzo di banane. "Non ci tornerò mai più" ha tagliato corto Lorraine. “Ancora non riesco ad ingoiare nulla, ho organizzato una festa qualche giorno fa e ho bevuto solo cappuccini. Sto andando avanti con caffè e latte in polvere. So di essere al sicuro con quelli” spiega.

In merito all’incidente, un portavoce di Lidl ha dichiarato: "Ci dispiace molto parlare di questa questione, poiché non è assolutamente nostra intenzione che un cliente resti insoddisfatto. Lavoriamo a stretto contatto con i nostri fornitori, sia nel Regno Unito che all'estero, per garantire che i prodotti ortofrutticoli freschi disponibili nei nostri negozi siano della massima qualità possibile per i nostri clienti. Siamo stati tuttavia delusi dal fatto che i nostri elevati standard non sono stati soddisfatti in questa occasione. La questione è stata immediatamente inoltrata al nostro dipartimento di garanzia della qualità, che sta indagando con il fornitore".