Un adolescente inglese è morto dopo aver dato un morso a una polpetta di pollo acquistata in un takeaway cinese. Il ragazzo, che si chiamava James Turnbull e aveva quindici anni, ha mangiato una polpetta comprata dal suo amico mentre si trovavano su un autobus. Non appena è sceso dal bus, il ragazzo è crollato a terra. Nonostante gli sforzi dei paramedici intervenuti sul posto, James è stato dichiarato morto 50 minuti dopo il malore. Era il 24 febbraio scorso. I media britannici hanno riportato le parole dei genitori del giovane, descritto come un grande tifoso del Nottingham Forest e una vera promessa del calcio. La mamma e il papà di James hanno detto che il figlio soffriva di un’allergia alle noci ed è quella che ha provocato la sua morte: nel cibo cinese che aveva acquistato c’erano tracce di noci.

Il ricordo del papà: "Era il mio orgoglio e la mia gioia" – I genitori hanno spiegato che già in passato il ragazzo era stato male a causa di questa allergia, ma che fortunatamente si era sempre ripreso. Devastati, la mamma e il papà hanno voluto rendere omaggio al figlio, che hanno descritto come un ragazzo “estroverso, popolare e sportivo” e che aveva tutta la vita davanti a sé. “Era il mio orgoglio e la mia gioia, non ci sono parole, amava il calcio e la musica e gli piaceva stare coi suoi amici”, ha detto il papà che ha confermato come suo figlio fosse un calciatore di talento. Anche il presidente della squadra in cui l’adolescente giocava si è detto devastato dalla notizia della sua morte.