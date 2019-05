Mentre deve ancora farsi chiarezza sul ruolo di un gruppo di bulli che hanno sequestrato e torturato Antonio Stano un altro inquietante episodio è venuto alla luce a Manduria, e risale ad alcuni mesi fa: la polizia infatti indaga su un incendio di natura probabilmente dolosa divampato la sera del 14 febbraio scorso in un appartamento della città pugliese in cui viveva un 51enne. L'uomo ha denunciato agli agenti di essere stato preso di mira da un gruppo di bulli, almeno tre, che l'avrebbero minacciato ripetutamente e gli avrebbero lanciato pietre e bottiglie: come spiega a Fanpage.it un dirigente della Squadra Mobile di Taranto al momento è ancora da accertare l'eventuale responsabilità di questi giovani.

La sera dell'incendio l'abitazione non era occupata dall’uomo, che vive di espedienti e in una condizione di estrema povertà, ma vi erano i tre cani randagi che accudiva, morti carbonizzati. Non sono stati riscontrati elementi, secondo la versione dell’uomo e stando a quanto finora confermato dalla Polizia a Fanpage.it, che possano far ipotizzare un ruolo dei giovani coinvolti nell’inchiesta sulla morte di Antonio Stano, il 66enne pensionato deceduto il 23 aprile scorso che aveva subito una lunga serie di aggressioni e violenze da più gruppi di giovani, anche se sono molti i dettagli che restano da capire, in primis il più importante: se le umiliazioni e gli abusi subiti possano aver avuto un ruolo nella sua morte.

Il proprietario del modesto appartamento incendiato tuttavia, era anch'egli diventato oggetto di scherno da parte di alcuni ragazzi, tra i quali potrebbero esserci minori. "Mi avevano detto che mi avrebbero bruciato la casa" ha riferito l'uomo al momento della denuncia agli inquirenti, che non hanno ancora individuato gli autori. Il rogo ha distrutto completamente la casa malgrado l'intervento dei vigili del fuoco, allertati dai vicini, che hanno stabilito l’origine dolosa. La Procura di Taranto ha aperto un fascicolo di inchiesta.