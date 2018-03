Sarah Gatt, mamma quarantenne di quattro figli, è stata trovata morta lo scorso gennaio nella sua casa nel nord-est di Melbourne, in Australia. La polizia è intervenuta dopo aver notato il cattivo odore che arrivava da quella casa, dove ciò che restava del corpo della donna è stato trovato nella vasca da bagno. Da quanto emerso nelle ultime ore, Sarah sarebbe stata uccisa almeno otto mesi prima del ritrovamento del suo cadavere. Probabilmente, secondo quanto rivelato dai risultati dei test effettuati sui resti del cadavere, la quarantenne è morta tra il 20 e il 24 aprile dello scorso anno in seguito a una violenta aggressione registrata a casa sua. Secondo chi indaga, il corpo della donna sarebbe stato deliberatamente nascosto dall’assassino che avrebbe fatto in modo, nei mesi successivi del delitto, di far credere che fosse ancora viva. Secondo la polizia qualcuno potrebbe aver vissuto nella casa della donna mentre il cadavere era ancora lì nel bagno. Tre uomini e due donne che la vittima conosceva sono stati interrogati a gennaio ma nessuno finora è stato accusato per l’omicidio.

L'appello della polizia e dei familiari della vittima – Il padre della vittima, Victor, ha detto che sua figlia era stata una brava studentessa e una aspirante modella ma poi le cose sono cambiate quando si è avvicinata alla droga e ha iniziato a vivere lontana dalla sua famiglia. “Non importa cosa sia successo e come sia stata la sua vita, nessuno meritava di morire così”, ha aggiunto la sua matrigna. La famiglia non vedeva Sarah da circa diciotto mesi. La polizia ha parlato di un caso “inquietante e preoccupante” e ha invitato, insieme alla famiglia della vittima, chiunque dovesse saper qualcosa a farsi avanti. La polizia ha spiegato anche che i quattro figli della signora Gatt non vivevano con lei.