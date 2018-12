Mamma va a dare da mangiare al figlioletto ma lo trova morto nella culla il giorno di Santo Stefano. Dramma nella contea inglese di Nottinghamshire dove una intera famiglia è sotto choc dopo la morte del piccolo Isaac, di soli 4 mesi di vita. Georgina Marshall, mamma di 20 anni, ha fatto la tragica scoperta in casa il 26 dicembre: ha trovato il piccolo senza vita nella sua cameretta prima della poppata. Il bimbo, come racconta la donna, non respirava più . La giovane mamma ha provato disperatamente a rianimare il piccolo, ma senza successo. Ora si aspetta l'esito dell'autopsia per chiarire le cause della morte del bambino. "Il piccolo Isaac era felice, sempre sorridente" ha spiegato ai giornali locali la famiglia "la mamma è entrata per dargli da mangiare e ha scoperto che non respirava, ha provato a rianimarlo ma per il piccolo non c'era nulla da fare".

Il padre di Isaac, Aidan Brown (20 anni), era al lavoro quando è morto il piccolo: "Non c'era alcun segnale che mio figlio potesse essere malato. Ora vogliamo capire cosa è successo a Isaac. Si tratta di una classica cosa di cui nessuno parla fino a quando non capita a te". Ora i genitori stanno raccogliendo i soldi necessari per un funerale "che il piccolo Isaac merita".