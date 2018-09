Pilar è una donna di 69 anni, originaria di Avila ma residente a Madrid. Qualche mese fa è riuscita è riuscita a ricongiungersi alla figlia ‘morta’ 45 anni fa. Ana Belen Pintado, viva nella provincia di Ciudad Real, sempre in Spagna. Come riporta 20minutos.es, fino a pochi mesi fa, non sapeva di essere stata adottata dalla famiglia che l'aveva cresciuta, ma poi ha ricevuto una telefonata anonima, in cui le veniva comunicata l'identità della sua madre naturale. Così è riuscita a mettersi in contatto con la sua vera mamma, che ha incontrato per la prima volta a distanza di 45 anni solo poco tempo fa: le due donne si sono incontrate a Aranjuez, nei pressi di Madrid. “La prima volta che ho telefonato a mia madre, lei era rimasta confusa e sconvolta, aveva parlato poco e addirittura mi aveva riattaccato – racconta oggi Ana Belen, nata nel luglio 1973 -. Poco dopo, però, mi ha richiamato e mi ha fornito tutti i dati relativi alla sua gravidanza e alla mia nascita: tutto coincideva alla perfezione”.

Parlando con la madre biologica, Ana Belen ha anche scoperto perché i suoi genitori naturali non l'abbiano mai cercata in tutto questo tempo. Pilar ha infatti raccontato: “Mi avevano detto che era morta lo stesso giorno del parto in clinica. Quando mia figlia nacque, me la misero per un po' tra le braccia, poi la portarono via e mi intubarono, sedandomi. Una volta risvegliatami, mi dissero che la bimba era morta”. I media spagnoli evidenziano come si tratti dell’ennesimo caso di ‘bebè rubati‘, sottratti da neonati alle loro famiglie naturali e dati in adozione. Ovviamente dopo tutti questi anni sarà quasi impossibile risalire ai responsabili di questa brutta storia, conclusasi tuttavia con un lieto fine, anche se nessuno potrà restituire ad un'intera famiglia il tempo perduto. Ana Belen però ha già fatto sapere di volerlo recuperare e presto incontrerà anche il padre e i due fratelli naturali.