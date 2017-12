Sembrava una scena quasi da film quella registrata mercoledì scorso all’aeroporto di Malta, dove il forte vento da solo ha spostato un aereo fino a farlo schiantare contro un muro di recinzione. L’aereo, un lussuoso jet privato Dassault Falcon 7X di fabbricazione francese, era fermo in un'area di parcheggio e vuoto al momento dell’incidente al Malta International Airport, vicino La Valletta, e per questo fortunatamente non si contano feriti. Anche l’edificio contro il quale l’aereo si è schiantato era vuoto in quel momento. Nell’impatto il muso del velivolo è andato però distrutto: come testimoniano infatti le immagini diffuse, il muso dell’aereo ha di fatto sfondato il muro laterale della costruzione.

L'incidente della "Rolls Royce dei cieli" – Il Dassault 7X è considerato la “Rolls Royce dei cieli”: è un aereo che costa 56 milioni di dollari e può trasportare fino a venti passeggeri nel massimo comfort fino a 10.500 km di distanza. Secondo i media locali, il velivolo appartiene a Lord Michael Ashcroft, uno dei maggiori finanziatori del partito conservatore al governo nel Regno Unito. Dopo l’incidente le squadre di pronto intervento si sono immediatamente mobilitate per garantire la sicurezza dello scalo e le autorità aeroportuali hanno aperto un'inchiesta sull'accaduto.