I corpi senza vita di un uomo e di una donna sono stati trovati nella notte in un appartamento di Hannover, in Germania. A provocare il decesso dei due, che erano madre e figlio, sarebbe stato il loro cane, uno Staffordshire-Terrier da combattimento. Ad affermarlo è la polizia cittadina in un comunicato reso noto oggi e riportato dai media tedeschi: “Stando alle prime ricostruzioni del medico legale – così la nota della polizia – una donna di cinquantadue anni e il figlio di ventisette anni sono stati uccisi dal proprio cane”. Al momento comunque non è ancora chiara la dinamica dei fatti, tanto che un investigatore ha ammesso che non è possibile dire come sia potuto accadere un incidente simile. A trovare i cadavere di madre e figlio è stata un’altra figlia della donna che, non avendo notizie, si è avvicinata alla finestra della casa e ha visto un corpo riverso nel sangue. Da quanto è emerso, la cinquantaduenne era in sedia a rotelle e il ragazzo era malato.

Sui due corpi disposta l'autopsia – “Al momento sembra che la tragedia sia stata provocata proprio dai morsi del cane”, ha detto il procuratore capo, Thomas Klinge. I soccorritori hanno dovuto catturare il cane con un laccio prima di poter entrare nell'appartamento. Il cane è stato poi portato in un canile. Per chiarire al meglio quanto accaduto la procura ha deciso di effettuare l’autopsia sui corpi delle vittime. Intanto Dunia Thiesen-Moussa, responsabile presso la scuola di veterinaria di Hannover, ha commentato la vicenda affermando che è raro che un cane morda il proprio padrone: “Può capitare – ha aggiunto l’esperta – che cani cresciuti con la pressione e la violenza sviluppino comportamenti aggressivi”.