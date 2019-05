Nel giorno in cui ricorre il 12esimo anniversario della scomparsa di Maddie McCann, Scotland Yard ha chiesto nuovi fondi per proseguire le ricerche della bambina, che oggi dovrebbe avere 16 anni, insieme ai colleghi della polizia portoghese, per seguire una nuova importantissima pista, su cui tuttavia regna ancora il massimo riserbo. Era, infatti, il 3 maggio del 2007 quando di Madeleine, che aveva 3 anni, si persero le tracce mentre era in vacanza insieme ai genitori e ai suoi fratelli gemelli, più piccoli, in un resort, l'Ocean Club Resort, di Praia de Luz, in Portogallo. Da allora numerose sono state le ipotesi considerate, dalla rapina finita male al coinvolgimento dei suoi stessi genitori, ma la vicenda della sparizione della piccola resta ancora avvolta nel mistero. Tuttavia, secondo gli inquirenti, ci sarebbero dubbi sul fatto che Maddie possa essere ancora viva dopo tutto questo tempo, nonostante mamma Kate e papà Gerry non abbiano mai perso la speranza di riabbracciarla un giorno.

La polizia avrebbe dichiarato, come riporta la stampa britannica e quella portoghese, di essere in possesso di un "nuovo indizio" e di un "nuovo sospetto", per cui le ricerche non possono terminare proprio adesso. Ecco perché Scotland Yard ha presentato domanda al ministero dell'Interno per avere ulteriori finanziamenti per continuare le indagini, già costate oltre undici milioni di sterline, nell'ambito della cosiddetta Operation Grange. "Un team molto piccolo continua a lavorare su questo caso con i colleghi portoghesi", hanno spiegato le autorità. Anche se ci sono molte possibilità che Maddie sia già morta, gli inquirenti hanno sottolineato di "essere molto vicini a scoprire la verità su cosa accadde quella sera di maggio di 12 anni fa". La nuova linea che stanno seguendo non coinvolgerebbe i genitori della bambina, che pure sono stati oggetto di indagine da parte dei portoghesi.

Intanto, proprio Kate e Gerry McCann hanno voluto ricordare tramite il loro sito internet ufficiale l'anniversario della scomparsa di Maddie. "Siamo di nuovo in quel periodo dell'anno – si legge nella lunga nota -. Per quanto vorremmo far scorrere il tempo e superare il mese di maggio, dobbiamo affrontarlo. Proviamo conforto e rassicurazione dal fatto che la polizia voglia continuare a cercarla. In questo modo, resta acceso quel barlume di speranza per riaverla di nuovo qui con noi. Grazie a tutti per l'aiuto e il supporto che sempre ci mostrate". D'altronde, l'attenzione sulla vicenda della famiglia britannica è di recente aumentata complice un controverso documentario disponibile su Netflix, che ripercorre gli attimi immediatamente successivi alla sparizione della bimba fino all'evoluzione dell'inchiesta ai giorni nostri.