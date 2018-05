Al Maracuja Cafè, un bar del centro storico di Macerata, non hanno preso affatto bene la dichiarazione rilasciata dal Commissario Ue al Bilancio Gunther Oettinger, esponente dell’Unione cristiano democratica di Angela Merkel, che in un’intervista andata in onda ieri sera aveva lasciato intendere che le "turbolenze" dei mercati finanziari e le manovre speculative avrebbero "insegnato agli italiani" come votare. I titolari del bar della città marchigiana hanno deciso di rispondere per le rime appendendo alla porta un cartello emblematico: sullo sfondo di una bandiera tedesca hanno scritto: "Avviso ai clienti di nazionalità tedesca. Poiché i mercati insegneranno agli italiani come votare, il nostro locale applicherà ai clienti di nazionalità tedesca un listino prezzi speciale variabile a seconda dello spread. Vi insegneremo così come consumare bene al bancone di un bar italiano".

Roberto Buratti, titolare del Maracuja Cafè, ha quindi spiegato al quotidiano locale Picchio News: "Si tratta, come evidente, di una provocazione per far capire che noi italiani non accettiamo alcuna ingerenza nel quadro politico del nostro Paese. I tedeschi vengano pure a prendere un caffè da noi, ovviamente lo pagheranno come tutti gli altri. Ma quella di ieri è stata un'offesa inaccettabile per tutti noi italiani e non poteva restare senza una adeguata risposta".

La rettifica di Oettinger è arrivata ieri tardivamente e dopo aver scatenato un vespaio di polemiche non solo in Italia. Il Commissario, per la precisone, avrebbe dichiarato: "Quello che temo e che penso accadrà è che le prossime settimane finiscano per mostrare drastiche conseguenze nei mercati italiani, sui titoli e sull’economia, così vaste che dopotutto potrebbero spingere gli elettori a non votare per i populisti di destra e di sinistra. C'entra la possibile formazione del governo. Posso solo sperare che questo abbia un peso nella campagna elettorale e che mandi un segnale perché non venga data la responsabilità di governare ai populisti di destra e di sinistra".