La speranza di Luca Cardillo, un ragazzo di ventitré anni di Giarre (Catania), è partire per gli Stati Uniti e sperare di poter migliorare le sue condizioni di salute con un intervento e una cura sperimentale. Luca ha un raro tumore alle ossa della gamba destra e ormai da due anni combatte contro la malattia. Con sua madre il giovane ha girato vari centri sperimentali d’Italia nella speranza di poter trovare una cura efficace, ma purtroppo come lui stesso dice in un video in cui descrive la sua condizione il tumore è considerato “inoperabile”. Da qui l’appello sui social del giovane e della sua famiglia, con la sorella Lidia che ha lanciato una raccolta fondi su GoFundme per avere la possibilità di volare negli Stati Uniti per curare l’osteosarcoma. In tanti, compresi alcuni volti noti come l’attore Alessandro Borghi e la cantante Emma Marrone, hanno già aderito alla raccolta fondi per il giovane siciliano: al momento per Luca sono stati donati più di 28000 euro.

La diagnosi nel 2016 e le cure inefficaci – La sorella di Luca ha spiegato su GoFundme cosa è accaduto a suo fratello, che nella sua vita sognava di diventare un attore e per farlo si era trasferito a Roma per frequentare l’Accademia di Cinecittà. Il suo calvario è iniziato però nel 2016 quando, di ritorno in Sicilia per le vacanze, ha deciso di sottoporsi a degli esami perché avvertiva forti dolori alla gamba destra. Grazie a una tac si è arrivati subito alla diagnosi e così il giovane ha iniziato a curarsi, anche con le prime chemioterapie, al Gemelli di Roma. Ben presto però i medici hanno capito che la situazione era molto grave. Nonostante le cure, la gamba destra di Luca si è gonfiata sempre più. È lo stesso giovane a raccontare in un lungo video postato su Youtube le fasi della malattia: “Il tumore si è esteso nell'arteria femorale e in tutti i vasi sanguigni. Le metastasi si sono triplicate, l'osteosarcoma non si è ridotto. Tutte le cose sono andate per il verso sbagliato”.

L'appello della sorella: "Vi chiedo di aiutarci ad andare in America" – Il ventitreenne siciliano è stato mandato a casa con una cura in compresse che però ha deciso di non prendere, è costretto a stare sempre nel letto e ha ogni giorno la febbre alta. “Ha deciso di non allungare la sua vita con l'ultimo farmaco prescritto – ha scritto ancora la sorella nell'appello sulla pagina GoFundMe – Quello che vi chiedo è di aiutarci poiché l'unica soluzione sarebbe un intervento chirurgico in America, di cui abbiamo già una testimonianza da parte di un ragazzo calabrese”. La raccolta fondi nasce quindi per permettere alla famiglia di Luca di sostenere le spese.