C'è anche un italiano quest'anno tra i premiati con il Pulitzer, il più ambito premio in tema giornalistico. Si tratta di Lorenzo Tugnoli, quarantenne fotoreporter romagnolo che con i suoi scatti dallo Yemen dove ha immortalato la terribile crisi umanitaria del Paese, ha conquistato il premio Pulitzer per la fotografia. Il suo reportage è stato pubblicato sul Washington Post. Originario di Lugo, nel Ravennate da tempo Lorenzo Tugnoli gira il mondo per raccontare storie e volti in Paesi dove spesso è difficilissimo entrare e muoversi proprio come lo Yemen ma anche l'Afghanistan dove si è recato spesso. L'obiettivo della sua fotocamera infatti spesso è puntato sulle regioni mediorientali e sui Paesi asiatici, non a caso da tempo ha scelto come base Beirut, in Libano.

Pensare che era partito tutto come una passione da studente universitario durante le manifestazioni di protesta contro il G8 di Genova quando aveva preso una macchina e aveva iniziato a riprendere tutto. Da lì la passione via via si è trasformata in un lavoro che lo ha portato in sud America e infine in medio oriente dove si è stabilito. Il suo reportage che ha documentato lo strazio di chi muore di fame in Yemen, Paese stretto nella morsa di una guerra che dura da quatto anni, ha sbaragliato la concorrenza conquistando la giuria del premio Pulitzer. Si tratta di foto provenienti da un lungo viaggio nel Paese per conto dell'agenzia Constrasto, di cui fa parte, e pubblicate sul Washington Post. Il premio "per un fantastico racconto fotografico della tragica carestia nello Yemen, mostrato attraverso immagini in cui bellezza e compostezza si intrecciano con la devastazione" ha spiegato la giuria.

La collaborazione di Lorenzo Tugnoli con i giornali statunitensi come New York Times, The Wall Street Journal, Newsweek e Time Magazine, che ormai prosegue da oltre un decennio, è stata fondamentale. Ma ancora più decisiva è stata la suo capacità di entrare in un Paese da tempo off limits per giornalisti e fotografi e rimanervi a lungo. Il suo è uno sguardo di chi "non vuole costruire immagini scandalistiche, ma rispettare i suoi soggetti", come ha spiegato lui stessi a Open