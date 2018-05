Continua la scia di violenze a Londra. Nel pomeriggio di martedì un altro giovane è morto dopo essere stato accoltellato in una strada affollata di Islington, quartiere di tendenza della capitale britannica normalmente non considerato pericoloso. La giovane vittima – si tratta di un ragazzo di venti anni che si chiamava Marcel Campbell e aveva già due figli – è stato colpito da “numerose coltellate” nel mezzo della folla. Lo hanno raccontato gli stessi testimoni, sotto choc dopo aver assistito all’omicidio. L’assassino, dopo aver colpito il ragazzo, si sarebbe allontanato col coltello. Il ragazzo è stato ucciso mentre il quartiere era pieno di gente, in una strada in cui ci sono numerosi locali tra cui una gelateria molto popolare a quell’ora meta di tante mamme e bambini. Le forze dell'ordine hanno isolato la zona per permettere le indagini della squadra scientifica. Nessun arresto è stato ancora effettuato, ma la polizia spera di identificare l'assassino grazie ai tanti testimoni e alle telecamere presenti nell'area.

Terzo accoltellamento in pochi giorni – Secondo fonti della polizia, l’assassinio potrebbe rientrare nella guerra fra bande giovanili che infuria da tempo a Londra. Il sindaco di Londra, Sadiq Kahn, ha fatto sapere di essere “in stretto contatto con la polizia e le autorità municipali”. Già diverse settimane fa il sindaco aveva assicurato che si sta facendo il possibile per arginare il problema della criminalità a Londra, che la polizia metropolitana ha istituito una nuova task force per crimini violenti e sta usando risorse addizionali del municipio per togliere le armi dalle strade. Quello di ieri pomeriggio nel quartiere di Islington è il terzo accoltellamento registrato in pochi giorni a Londra: sabato notte un ventottenne è stato ucciso a Mitchamun ventottenne è stato ucciso a Mitcham, un sobborgo nell'area sudoccidentale della capitale, mentre pochi giorni prima un ventiquattrenne è morto dopo essere stato accoltellato a Barking.