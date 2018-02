Una ragazza di 12 anni è stata “fatta a pezzi” e in parte “sbranata” da un branco di cani randagi mentre tornava a casa da scuola in Ucraina. Liza Kanareikina è stata rinvenuta nei boschi lungo il suo percorso giornaliero nella città ucraina di Khartsyzsk, 28 chilometri a est di Donetsk, dice la polizia. Quando non è riuscita a tornare a casa, i suoi genitori hanno fatto partire le ricerche per trovare il suo corpo mutilato e smembrato disteso nella neve. Hanno così scoperto che i suoi resti sono stati fatti a pezzi dai cani "feroci come i lupi", secondo quanto riferito dai media locali nella regione orientale dell'Ucraina. “La bambina stava tornando a casa e non ce l'ha fatta. È stata trovata qui nella foresta, già fatta a pezzi" ha spiegato Natalia Skiba.

Alcune parti del suo corpo sono state "letteralmente strappate via” e trovate “nella neve diventata rossa del suo sangue" scrivono i media locali, sostenendo che la ragazzina sarebbe stata in parte divorata da un branco di cani randagi. "La polizia ha aperto un'inchiesta e abbattuto diversi cani per controllare cosa c'era dentro i loro stomaci" si legge sempre sui giornali russi, come riporta il Daily Mail. Una vicina della 12enne, Dmitrij Tsurkanov, ha detto: "Stavo guidando e ho visto la sua borsa della scuola per strada. L'ho aperta e ho visto i suoi quaderni e i libri di testo”. Sul corpo di Liza è stata già effettuata un’autopsia per accertare le cause del decesso. "I risultati dell'esame forense non sono ancora pronti nel dipartimento di polizia della città", ha affermato un rapporto del quotidiano Komsomolskaya Pravda.