in foto: Screen da Youtube.

"La gente non ha capito quanto sta rischiando". A parlare è Giovanni Rezza, infettivologo dell'Istituto superiore di Sanità. Intervistato dal Corriere della Sera, ha commentato la decisione del governo Conte di estendere a tutta l'Italia le restrizioni già previste per le cosiddette zone arancioni, per impedire la diffusione dei contagi da Coronavirus. "Credo che gli effetti dei provvedimenti presi in questi giorni non li vedremo in modo definito prima di un mese nelle zone pesantemente infette. Però qualche segnale positivo in Lombardia si intravvede ed è incoraggiante", ha sottolineato, aggiungendo che anche al Sud "se le misure venissero applicate con veemenza e tempestività e con un’attenta azione di quarantena il virus potrebbe essere almeno rallentato per dare tempo ai servizi sanitari di organizzarsi e non andare in tilt con una grande affluenza di malati. Occorre una mobilitazione straordinaria".

Da Roma in giù, ha aggiunto Rezza, "non hanno ben capito che il virus circola. Le catene di trasmissione sono ancora piccole e bisogna limitarle subito per prevenire il patatrac capitato a Codogno, a sorpresa, quando si credeva che il virus non circolasse. Vedo tanti giovani girare per la strada. Apericena, locali, movida, baci, abbracci. Non è in gioco la loro salute ma quella di genitori, nonni, zie. Se non vogliono essere responsabili nei confronti della collettività, che lo siano almeno per proteggere la famiglia".