Ucraina, news: Russia invia altri militari al confine, spari contro un asilo a Luhanska. Separatisti del Donbass: “Attacchi di mortaio”

"Speriamo per il meglio ma siamo pronti al peggio". A dirlo la presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, in merito alla crisi tra Russia e Ucraina. "La diplomazia non ha ancora detto la sua ultima parola e questo è buono. Abbiamo ancora speranza che la pace prevarrà e apprezzo gli sforzi di tanti leader per l'impegno con entrambe le parti per trovare una soluzione diplomatica", ha spiegato von der Leyen ricevendo il premier ceco, Petr Fiala.