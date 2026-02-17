Politica
video suggerito
Live

Board of Peace, Tajani in diretta alla Camera: “Vogliamo essere protagonisti ma come osservatori”

Oggi il ministro degli Esteri Antonio Tajani riferisce in Parlamento sulla questione del Board of Peace per Gaza: in diretta le comunicazioni dalla Camera. Risoluzione di Pd, Avs, M5s, +Europa e Italia Viva.

0€ per 14 giorni: prova gratis l'abbonamento a Fanpage.it.
17 Febbraio 2026 11:40
Ultimo agg. 11:43
14 CONDIVISIONI
Immagine

L'intervento del ministro degli Esteri Antonio Tajani alla Camera in diretta: le comunicazioni in merito alla partecipazione dell'Italia come Paese osservatore alla prima riunione del Board of Peace per Gaza.

11:40

Board of peace per Gaza, le comunicazioni di Tajani oggi in diretta: ultime news

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani terrà alle 13.30 alla Camera le comunicazioni in merito alla partecipazione dell'Italia come Paese osservatore alla prima riunione del Board of Peace per Gaza. Il governo Meloni ha infatti deciso di partecipare come osservatore all'organismo creato da Donald Trump, mentre le opposizioni si dichiarano unitariamente contrarie a schierare l'Italia "in qualunque forma". Tajani alle 16.45 sarà poi in commissione Esteri al Senato.

A cura di Francesca Moriero
Politica Italiana
14 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Politica
api url views