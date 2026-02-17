Board of Peace, Tajani in diretta alla Camera: “Vogliamo essere protagonisti ma come osservatori”

L'intervento del ministro degli Esteri Antonio Tajani alla Camera in diretta: le comunicazioni in merito alla partecipazione dell'Italia come Paese osservatore alla prima riunione del Board of Peace per Gaza.
Il ministro degli Esteri Antonio Tajani terrà alle 13.30 alla Camera le comunicazioni in merito alla partecipazione dell'Italia come Paese osservatore alla prima riunione del Board of Peace per Gaza. Il governo Meloni ha infatti deciso di partecipare come osservatore all'organismo creato da Donald Trump, mentre le opposizioni si dichiarano unitariamente contrarie a schierare l'Italia "in qualunque forma". Tajani alle 16.45 sarà poi in commissione Esteri al Senato.