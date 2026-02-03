Scontri Torino, l’informativa di Piantedosi in diretta: giovedì il decreto Sicurezza

In diretta l'informativa di Matteo Piantedosi sugli scontri di Torino durante il corteo per l'Askatasuna. Il governo, dopo il vertice a Palazzo Chigi, ha invitato le opposizioni a una "stretta collaborazione istituzionale" dando mandato ai "capigruppo di maggioranza" di "proporre la presentazione di una risoluzione unitaria in tema di sicurezza.

Nell'appello Meloni ha citato la segretaria del Pd Elly Schlein che aveva chiesto alla premier di evitare "strumentalizzazioni". Finora la richiesta della maggioranza è stata accolta con freddezza dal centrosinistra, che ha fatto saper di non voler riconoscere alcuna delega in bianco per una nuova stretta repressiva.

Secondo le opposizioni il tema centrale è, piuttosto, capire cosa non ha funzionato nella gestione dell'ordine pubblico a Torino ed individuare le responsabilità del ministro dell'Interno per il suo operato.

In questa delicata fase, il tentativo del governo di accelerare sul pacchetto sicurezza deve fare i contri con il vaglio del Quirinale, che potrebbe rimandare indietro quelle norme incompatibili con i principi costituzionali. Tra queste c'è il fermo preventivo di 12 ore per i manifestanti sospetti su cui restano forti dubbi di costituzionalità. Stesso discorso per l'ipotesi di cauzione per gli organizzatori dei cortei sostenuta dalla Lega, ma difficilmente compatibile con la libertà di riunione sancita dall'articolo 17 della Costituzione. A sollevare perplessità sulla norma sono stati gli stessi alleati di Forza Italia. "C'è il tema della responsabilità oggettiva", ha spiegato ieri il capogruppo al Senato Maurizio Gasparri. "Perché io posso anche essere l'organizzatore ma magari arriva qualcuno che compie atti violenti in piazza quando io sono già andato via. È una misura complicata da attuare".