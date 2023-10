Salario minimo in Italia, oggi in Aula la proposta di legge delle opposizioni: news in diretta

I sindacati non hanno una posizione comune per quanto riguarda l'introduzione di un salario minimo legale. La Cisl, ad esempio, è storicamente contraria dal momento che ritiene la contrattazione collettiva l'unico modo per garantire salari adeguati. Non è d'accordo la Cgil: il segretario Maurizio Landini pensa infatti che il salario minimo a 9 euro l'ora sia necessario. Anche la Uil è favorevole all'introduzione di una soglia minima di retribuzione oraria.