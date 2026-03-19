Referendum Giustizia 2026, le ultime news in diretta prima del voto, Schlein chiude campagna: “No a controllo sui giudici”

Verso il voto del 22 e 23 marzo sul Referendum sulla Giustizia 2026: i cittadini sono chiamati a esprimersi sulla riforma della giustizia varata dal governo Meloni e dovranno votare Sì, se vogliono confermarla, e No se vogliono bocciarla.

Ieri si è conclusa a Roma la campagna per il No al referendum, con un forte richiamo alla partecipazione e alla difesa dei principi costituzionali. La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha sottolineato come "ogni voto può fare la differenza", invitando i cittadini a recarsi alle urne. Duri anche gli interventi degli altri leader presenti. Il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha attaccato la riforma definendola "una riforma truffa" e accusando i promotori di voler riportare il Paese a un sistema simile all’Ancien Régime, "quando il monarca era sopra le leggi". Sulla stessa linea il segretario della CGIL, Maurizio Landini, che ha ribadito il valore unificante della Costituzione italiana: "La nostra Carta ha avuto l'obiettivo di unire il Paese. Oggi è il momento di unire, non di dividere". La chiusura della campagna si è così trasformata in un appello corale alla difesa della democrazia e alla partecipazione attiva dei cittadini. Continua a far discutere invece, la partecipazione della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Pulp podcast, il programma condotto da Fedez e Mr. Marra.