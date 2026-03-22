Referendum Giustizia 2026, i risultati in diretta: seggi aperti dalle 7, primo dato affluenza alle 12, chi vince tra il Sì e il No alla riforma

Ai seggi bisogna avere con sé:

Carta d'identità valida, o un altro documento riconoscimento che abbia una foto

Tessera elettorale con almeno uno spazio libero

Se la carta d'identità è scaduta è comunque possibile accedere alle urne, purché l'immagine della persona sia riconoscibile. Se la carta è smarrita, si può votare se una persona del seggio dichiara ufficialmente di riconoscere l'elettore in questione.

Se la tessera elettorale è smarrita, oppure gli spazi sono tutti esauriti, è possibile richiederne una nuova all'ufficio comunale dedicato. Gli uffici resteranno aperti in via straordinaria nei giorni del voto, per permettere a tutti di fare richiesta. La procedura è rapida, gratuita e richiede solo di avere con sé la carta d'identità.