Turetta, la sentenza non arriverà prima delle 15: rischia l’ergastolo per il femminicidio di Giulia Cecchettin

Durante le requisitoria tenutasi nell'udienza del 25 novembre scorso, il pm di Venezia Petroni ha chiesto per Filippo Turetta la condanna all'ergastolo. "È difficile credere a null'altro che a un omicidio premeditato – ha sottolineato il pm – testimoniato da tutti gli elementi raccolti, non perché forniti da Filippo, ma recuperati attraverso l'attività di indagine". Il delitto, secondo quanto ricostruito in aula, si è consumato in due fasi entrambe violente, durante meno di 20 minuti, prima della fuga con l'occultamento del cadavere. "Raggiunta la Germania – ha aggiunto – Filippo non si consegna alle forze dell'ordine, ma ha solo finito la benzina, e prima di chiedere soccorso si è premurato ancora di eliminare tutti i dati informatici che lo riguardavano, ha gettato telefono e pc di Giulia, si è cambiato di abito e ha buttato quanto poteva ricondurre all'omicidio".

Nel corso della requisitoria, Petroni ha anche ricordato di "essersi sentito preso in giro" da Turetta nell'interrogatorio in carcere a Verona e durante quello in aula dell'udienza precedente.