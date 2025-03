Papa Francesco, le condizioni di salute: “Notte tranquilla, sta riposando”, quadro complesso dopo crisi respiratoria, il 16° giorno di ricovero

Gli aggiornamenti sulle condizioni di salute di Francesco sembrano indicare "una situazione respiratoria molto altalenante, non stabile. È "un quadro che rimane grave, perché il fatto che ci sia stata una crisi asmatica, respiratoria, certamente configura un'infezione che sembra molto impegnativa. Stiamo parlando di un'infezione polimicrobica mista, che potrebbe dunque essere virale, fungina, batterica, in un soggetto molto anziano e immunocompromesso per il cortisone. Quindi una situazione molto difficile, che lascia pensare che ci potranno essere continui alti e bassi". Lo ha detto all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova, dopo l'aggiornamento di ieri sulla salute del Pontefice. Un quadro complicato che potrebbe registrare "momenti in cui le cose vanno meglio, e momenti in cui le cose vanno decisamente molto peggio – conclude Bassetti – È quello che purtroppo vediamo abitualmente in tutti i pazienti che hanno una storia simile a quella di Sua Santità".