Verso il governo Meloni, le news di oggi su ministri e programma: FdI lancia un appello all’unità sul caro energia, fibrillazioni interne nella Lega

"Un piano di protezione del Paese in 5 punti" a partire "dalle rassicurazioni ai mercati cancellando le promesse folli di Berlusconi e Salvini sulle pensioni, la flat tax e sul raddoppio del reddito di cittadinanza". Lo dice in una intervista al Corriere della Sera Carlo Calenda, leader di Azione. "Se perdiamo tempo con le bizze di Salvini e le discussioni interne al Pd rischiamo di perderci per strada il Paese – afferma – La rivoluzione dei 5 Stelle è fallita come quella della Lega e ora proviamo Meloni, non riusciamo a uscire dalla trappola del populismo".