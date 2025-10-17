Politica
Manovra 2026, al via il Cdm in diretta per l’esame del disegno di legge: le novità su pensioni, Irpef e nuovi bonus

La Manovra 2026 approda in Cdm, in diretta le ultime notizie e novità dal Consiglio dei ministri per la prossima legge di bilancio. Gli aggiornamenti dell’ultima ora sul testo della finanziaria e sulle misure in tema di pensioni, Irpef, tasse e nuovi bonus.

17 Ottobre 2025 09:30
Ultimo agg. 10:32
In diretta l'approvazione della Manovra 2026 in Cdm: le novità della prossima legge di bilancio su pensioni, Irpef e nuovi bonus.

È prevista per le 11.00 di questa mattina, a Palazzo Chigi, la riunione del Consiglio dei ministri convocata per l’approvazione della Legge di Bilancio 2026: tra le misure attese nel testo figura la riduzione della seconda aliquota Irpef dal 35% al 33% per i redditi tra 28mila e 50mila euro, uno degli interventi chiave confermati nel Documento programmatico di bilancio trasmesso a Bruxelles.

Sul fronte delle pensioni, è invece previsto il blocco dell’aumento dell’età pensionabile legato alle aspettative di vita, con possibile esclusione per alcune categorie di lavoratori. La Manovra dovrebbe rifinanziare poi anche la "Carta dedicata a te" per l’acquisto di beni di prima necessità, insieme ad altre misure per il sostegno alle famiglie, tra cui l’esonero contributivo per madri lavoratrici con due o più figli. Una volta approvata, la legge di bilancio sarà trasmessa alle Camere per l’inizio dell’iter parlamentare che dovrà concludersi entro il 31 dicembre.

Al momento non è confermata una conferenza stampa al termine del Consiglio: il governo potrebbe comunicare nelle prossime ore le misure con una nota ufficiale.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Manovra 2026
10:30

Pensioni, pochi dettagli e ancora molti nodi aperti

Il tema delle pensioni resta uno dei più delicati della Manovra 2026. Il governo ha annunciato infatti che affronterà la questione dell’adeguamento dell’età pensionabile all’aspettativa di vita, ma senza fornire troppi dettagli. Si valuta un aumento graduale a partire dal 2027, con possibili deroghe per lavoratori precoci e categorie usuranti. Il testo finale non chiarisce però ancora quali saranno le soglie e i criteri applicati.

A cura di Francesca Moriero
10:23

Nell'ordine del giorno anche il Documento programmatico di bilancio

Nell'ordine del giorno anche il Documento programmatico di bilancio, inviato a Bruxelles. Il Dpb contiene gli obiettivi di spesa del prossimo anno e lo scheletro della manovra, con riferimenti alle principali misure su cui il governo ha deciso di puntare, per una spesa complessiva di circa 18 miliardi.

A cura di Giulia Casula
10:15

Cosa c'è nella Manovra 2026, le misure nel testo

La manovra include il taglio della seconda aliquota Irpef, la conferma del bonus casa al 50%, una riforma dell’Isee che inciderà sul valore degli immobili e nuove risorse per sanità e famiglie; vengono rinviate ancora una volta la sugar tax e la plastic tax. In arrivo anche fondi per l’adeguamento salariale e per le imprese nelle zone speciali, ma senza ancora i dettagli operativi.

A cura di Francesca Moriero
09:45

Cosa succede oggi in Consiglio dei Ministri sulla Manovra

Il Cdm di oggi è il passaggio cruciale per chiudere il testo della Manovra 2026 e trasmetterlo al Parlamento. Il ministro dell’Economia Giorgetti ha illustrato ai colleghi le misure principali, con un focus su fisco, famiglie e spesa sanitaria. Tuttavia, alcuni temi sensibili – come il pacchetto pensioni e la cosiddetta "pace fiscale" – sono ancora oggetto di confronto politico e tecnico.

A cura di Francesca Moriero
09:31

Manovra 2026 in Cdm, news in diretta e novità della prossima legge di bilancio

È in programma questa mattina a Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri convocato per l'approvazione della Legge di Bilancio 2026. Il governo Meloni è chiamato a dare il via libera a un pacchetto da circa 18 miliardi di euro, che include interventi su Irpef, bonus edilizi, famiglie e sanità. La manovra entrerà ora nella fase parlamentare, ma restano ancora incognite su pensioni e rottamazione fiscale.

A cura di Francesca Moriero
