Manovra 2026, al via il Cdm in diretta per l’esame del disegno di legge: le novità su pensioni, Irpef e nuovi bonus

Il Cdm di oggi è il passaggio cruciale per chiudere il testo della Manovra 2026 e trasmetterlo al Parlamento. Il ministro dell’Economia Giorgetti ha illustrato ai colleghi le misure principali, con un focus su fisco, famiglie e spesa sanitaria. Tuttavia, alcuni temi sensibili – come il pacchetto pensioni e la cosiddetta "pace fiscale" – sono ancora oggetto di confronto politico e tecnico.