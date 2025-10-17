Manovra 2026, al via il Cdm in diretta per l’esame del disegno di legge: le novità su pensioni, Irpef e nuovi bonus

In diretta l'approvazione della Manovra 2026 in Cdm: le novità della prossima legge di bilancio su pensioni, Irpef e nuovi bonus.
È prevista per le 11.00 di questa mattina, a Palazzo Chigi, la riunione del Consiglio dei ministri convocata per l’approvazione della Legge di Bilancio 2026: tra le misure attese nel testo figura la riduzione della seconda aliquota Irpef dal 35% al 33% per i redditi tra 28mila e 50mila euro, uno degli interventi chiave confermati nel Documento programmatico di bilancio trasmesso a Bruxelles.
Sul fronte delle pensioni, è invece previsto il blocco dell’aumento dell’età pensionabile legato alle aspettative di vita, con possibile esclusione per alcune categorie di lavoratori. La Manovra dovrebbe rifinanziare poi anche la "Carta dedicata a te" per l’acquisto di beni di prima necessità, insieme ad altre misure per il sostegno alle famiglie, tra cui l’esonero contributivo per madri lavoratrici con due o più figli. Una volta approvata, la legge di bilancio sarà trasmessa alle Camere per l’inizio dell’iter parlamentare che dovrà concludersi entro il 31 dicembre.
Al momento non è confermata una conferenza stampa al termine del Consiglio: il governo potrebbe comunicare nelle prossime ore le misure con una nota ufficiale.
Pensioni, pochi dettagli e ancora molti nodi aperti
Il tema delle pensioni resta uno dei più delicati della Manovra 2026. Il governo ha annunciato infatti che affronterà la questione dell’adeguamento dell’età pensionabile all’aspettativa di vita, ma senza fornire troppi dettagli. Si valuta un aumento graduale a partire dal 2027, con possibili deroghe per lavoratori precoci e categorie usuranti. Il testo finale non chiarisce però ancora quali saranno le soglie e i criteri applicati.
Nell'ordine del giorno anche il Documento programmatico di bilancio
Nell'ordine del giorno anche il Documento programmatico di bilancio, inviato a Bruxelles. Il Dpb contiene gli obiettivi di spesa del prossimo anno e lo scheletro della manovra, con riferimenti alle principali misure su cui il governo ha deciso di puntare, per una spesa complessiva di circa 18 miliardi.
Cosa c'è nella Manovra 2026, le misure nel testo
La manovra include il taglio della seconda aliquota Irpef, la conferma del bonus casa al 50%, una riforma dell’Isee che inciderà sul valore degli immobili e nuove risorse per sanità e famiglie; vengono rinviate ancora una volta la sugar tax e la plastic tax. In arrivo anche fondi per l’adeguamento salariale e per le imprese nelle zone speciali, ma senza ancora i dettagli operativi.
Cosa succede oggi in Consiglio dei Ministri sulla Manovra
Il Cdm di oggi è il passaggio cruciale per chiudere il testo della Manovra 2026 e trasmetterlo al Parlamento. Il ministro dell’Economia Giorgetti ha illustrato ai colleghi le misure principali, con un focus su fisco, famiglie e spesa sanitaria. Tuttavia, alcuni temi sensibili – come il pacchetto pensioni e la cosiddetta "pace fiscale" – sono ancora oggetto di confronto politico e tecnico.
