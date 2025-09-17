Israele, la guerra a Gaza in diretta: assalto finale dell’Idf, oltre cento morti ed esodo tra i palestinesi

Nella notte tra il 15 e 16 settembre Israele ha scatenato la sua offensiva terrestre a Gaza City, inviando carri armati e autoblindo telecomandate piene di esplosivo nelle strade in quello che è stato definito l'ultimo assalto ad Hamas. "Gaza sta bruciando. Le IDF stanno colpendo le infrastrutture terroristiche con il pugno di ferro", ha scritto il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, su X mentre l'attacco veniva lanciato nelle prime ore del mattino, aggiungendo: "Non cederemo finché la missione non sarà completata". Decine i morti tra i palestinesi che sono in cerca di una via di fuga. Nel primo giorno dell’invasione di Gaza, le forze armate israeliane avrebbero preso il controllo del 40% della città.

Israele ha sfidato l'Onu e le condanne della comunità internazionale e il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu , ha affermato che gli obiettivi dell'offensiva erano "sconfiggere il nemico ed evacuare la popolazione", omettendo qualsiasi riferimento alla liberazione degli ostaggi israeliani. Martedì, le famiglie degli ostaggi e i loro sostenitori hanno protestato vicino alla residenza di Netanyahu a Gerusalemme, accusandolo di aver abbandonato i loro cari. L'attacco via terra è stato lanciato il giorno in cui una commissione delle Nazioni Unite in materia di diritti umani ha pubblicato un rapporto in cui accusa Israele di aver commesso un genocidio a Gaza. Il ministero degli Esteri israeliano ha respinto il rapporto della commissione definendolo "distorto e falso".