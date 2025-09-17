Israele, la guerra a Gaza in diretta: assalto finale dell’Idf, oltre cento morti ed esodo tra i palestinesi

Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra a Gaza tra Israele e Hamas, le notizie dell'ultima ora oggi mercoledì 17 settembre dopo l'assalto finale dell'esercito israeliano nella Striscia. Oltre cento i morti accertati tra i palestinesi durante l'offensiva di terra dell'Idf con carri armati, aerei e droni. Migliaia di palestinesi fuggono in un vero e proprio esodo mentre le bombe israeliane piovono su Gaza City. Il mondo condanna e l'UE annuncia sanzioni contro Israele ma il premier israeliano Netanyahu ribatte: “Ipocrita chi ci condanna, anche il Qatar finanzia Hamas, l'attacco era giustificato". Migliaia di israeliani hanno protestano proprio davanti alla residenza di Netanyahu ma la polizia li ha sgomberati. Te l Aviv nega anche i risultati della Commissione d'inchiesta indipendente ONU secondo la quale "A Gaza c'è un genocidio in corso".
Oltre cento morti a Gaza dopo l'offensiva israeliana
Almeno 106 morti tra i palestinesi dopo l'offensiva israeliana. Lo riporta Al Jazeera citando fonti mediche negli ospedali locali. Almeno 91 delle persone uccise negli attacchi israeliani delle ultime 24 ore hanno perso la vita a Gaza City, punto nevralgico dell'assalto finale del'Idf nella Striscia
Cosa è successo nella notte tra il 15 e 16 settembre: l'assalto a Gaza City
Nella notte tra il 15 e 16 settembre Israele ha scatenato la sua offensiva terrestre a Gaza City, inviando carri armati e autoblindo telecomandate piene di esplosivo nelle strade in quello che è stato definito l'ultimo assalto ad Hamas. "Gaza sta bruciando. Le IDF stanno colpendo le infrastrutture terroristiche con il pugno di ferro", ha scritto il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, su X mentre l'attacco veniva lanciato nelle prime ore del mattino, aggiungendo: "Non cederemo finché la missione non sarà completata". Decine i morti tra i palestinesi che sono in cerca di una via di fuga. Nel primo giorno dell’invasione di Gaza, le forze armate israeliane avrebbero preso il controllo del 40% della città.
Israele ha sfidato l'Onu e le condanne della comunità internazionale e il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu , ha affermato che gli obiettivi dell'offensiva erano "sconfiggere il nemico ed evacuare la popolazione", omettendo qualsiasi riferimento alla liberazione degli ostaggi israeliani. Martedì, le famiglie degli ostaggi e i loro sostenitori hanno protestato vicino alla residenza di Netanyahu a Gerusalemme, accusandolo di aver abbandonato i loro cari. L'attacco via terra è stato lanciato il giorno in cui una commissione delle Nazioni Unite in materia di diritti umani ha pubblicato un rapporto in cui accusa Israele di aver commesso un genocidio a Gaza. Il ministero degli Esteri israeliano ha respinto il rapporto della commissione definendolo "distorto e falso".
Guerra Israele-Hamas a Gaza, ultime news in diretta
