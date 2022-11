Guerra Russia Ucraina, ultime notizie. Agenda clima Cop27 richiede fine conflitto, Zelensky: “Rispondiamo a tutti gli attacchi”

Le notizie di oggi 9 novembre sulla guerra tra Russia e Ucraina. Agenda clima Cop27 richiede fine conflitto, ma continuano gli attacchi russi in Ucraina, Zelensky: "Intensità combattimenti non inferiore a inizio autunno". Onu, oltre 6.400 morti e quasi 10mila feriti da inizio guerra. Russia: "Non stiamo negoziando con Usa, aperti a colloqui con Kiev". Usa: "Dopo voto midterm nostro impegno per Kiev non cambierà".

