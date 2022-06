Guerra Ucraina Russia, ultime news, Severodonetsk, distrutto ospedale con croce rossa su tetto. Zelensky: “Stop esportazioni gas”

105esimo giorno di guerra in Ucraina, le ultime notizie in tempo reale. Continuano i combattimenti casa per casa a Severodonetsk e Mosca ha quasi il controllo totale di Lugansk. Kiev accusa i russi di aver rapito circa 600 residenti nella regione di Kherson e di averli tenuti in "camere di tortura". Podolyak: “Saremo in stato di guerra permanente come Israele”. Trattative per riaprire i porti ed evitare crisi del grano. Oggi Draghi a cena a Parigi da Macron per discutere di Ucraina

