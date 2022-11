Guerra Ucraina Russia, ultime notizie: Kiev a rischio black-out, Kherson senza luce e acqua. Zelensky: “Dobbiamo sopravvivere a inverno”

Numerose esplosioni sono state segnalate durante la notte nella parte del Donetsk occupata dai russi: lo riporta il Kyiv Independent, che cita i media statali russi. Secondo le prime informazioni, un grande incendio è scoppiato in un edificio dell'amministrazione ferroviaria nel distretto di Voroshylivskyi. Per il momento non ci sono notizie di feriti o vittime.