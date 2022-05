Russia-Ucraina, le news di oggi 5 maggio sulla guerra

Il capo dell'agenzia atomica internazionale (Aiea) Rafael Grossi e quello della russa Rosatom, Alexei Likhachyov, si sono incontrati a Istanbul per un focus sulla situazione in Ucraina e in particolare della centrale di Zaporizhzhia. Lo riferisce un comunicato citato da Interfax. L'Aiea preme per l'accesso agli impianti nucleari, mentre la controparte russa assicura di avere come priorità "la sicurezza sotto ogni punto di vista". Le parti si sono accordate per avere "incontri regolari".