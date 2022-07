Guerra Russia Ucraina, ultime notizie, Lavrov: “Negoziati ora senza senso. Obiettivo non solo Donbass”

"Ci servono sistemi di difesa aerea. Non per attaccare un altro paese nel suo territorio ma per difenderci dagli attacchi in modo che i bambini ucraini non siano uccisi nel loro passeggino". Lo ha chiesto la first lady ucraina Olena Zelenska al Congresso Usa. "La Russia ci uccide, gli Stati Uniti ci salvano", ha detto ancora la moglie del presidente Zelensky ringraziando gli Usa per l'aiuto. "Sfortunatamente la guerra non è ancora finita", ha aggi