Guerra Russia Ucraina, ultime notizie. Mosca annuncia ritiro da Kherson, Kiev cauta. Putin non parteciperà al G20 di Bali

Secondo lo Stato Maggiore dell'esercito ucraino, a Kherson l'esercito russo ha dovuto interrompere l'evacuazione dei civili per mancanza di persone disponibili a lasciare la città: "Secondo informazioni aggiornate, la cosiddetta evacuazione della popolazione dalla città di Kherson è stata interrotta per mancanza di volontari. In città, le autorità di occupazione hanno smesso di pagare i salari e offrire prestazioni sociali", come riportano i media ucraini.