Guerra Ucraina-Russia, i negoziati in diretta, Zelensky: “Delegazione russa una farsa”. Mosca risponde: “Lui è un clown”

Gli aggiornamenti in diretta dai negoziati tra Russia e Ucraina a Istanbul: le ultime notizie sulla guerra e i colloqui di pace in Turchia. Vladimir Putin ha deciso di non raccogliere l’invito di Volodymyr Zelensky: il presidente russo non sarà oggi a Istanbul, dove sono attese le prime trattative dirette tra Mosca e Kiev. Al suo posto, la delegazione russa sarà guidata dal consigliere presidenziale Vladimir Medinsky. Per l’Ucraina, al tavolo siederanno i ministri Sybiha e Umerov insieme ad Andriy Yermak, capo dell’ufficio di presidenza.

Zelensky, intanto, è atteso ad Ankara per un colloquio con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, mediatore dell’incontro. Sullo sfondo, l’Unione Europea annuncia un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia, mentre dal Cremlino arriva un duro attacco al presidente francese Emmanuel Macron, accusato di voler dispiegare testate nucleari francesi in Polonia.

Russia-Ucraina, ultime news sulla guerra e i negoziati a Istanbul:

18 minuti fa 12:10 La Russia risponde a Zelensky: "Noi una farsa? Lui un clown" "Un clown, un fallito una persona dall'istruzione sconosciuta". Così la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha definito il presidente ucraino Volodymyr Zelensky rispondendo alle sue parole secondo le quali la delegazione russa ai negoziati di Istanbul è "una farsa". 23 minuti fa 12:05 Zelensky: "La delegazione russa sembra una farsa" "Sappiamo tutti chi prende le decisioni in Russia", "non conosciamo ancora il livello ufficiale della delegazione russa, ma da quello che vediamo sembra una farsa". Sono le prime parole del presidente ucraino Volodymyr Zelensky parlando con i giornalisti all'aeroporto di Ankara subito dopo essere arrivato nella capitale turca e prima dei colloqui con con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. 29 minuti fa 11:59 In attesa dei colloqui la Russia conquista altri due villaggi nel Donetsk In attesa che abbiano inizio i colloqui di Istanbul il ministero della Difesa di Mosca ha dichiarato che le truppe russe hanno conquistato nelle ultime 24 ore altri due villaggi nell'est dell'Ucraina: Torskoye e Novoaleksandrivka, entrambi nella regione di Donetsk. 36 minuti fa 11:52 Peskov conferma: "Putin non sarà ai colloqui di Istanbul" Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha risposto di "no" a chi gli chiedeva se ci siano possibilità che il presidente russo Vladimir Putin sia presente ai colloqui in Turchia. Lo riporta l'agenzia di stampa statale russa Ria Novosti. Il presidente americano Donald Trump, oggi a Doha, ha dichiarato che potrebbe andare domani in Turchia se i negoziati tra Russia e Ucraina dovessero procedere. 46 minuti fa 11:42 Zelensky è arrivato in Turchia; insieme a lui il ministro degli Esteri Andriy Sybiga Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky è in Turchia con il ministro degli Esteri Andriy Sybiga, il capo dell'ufficio presidenziale Andriy Yermak e i vice Ihor Zhovkva e Ihor Brusylo. Lo riporta Sulspilne. Al momento non è noto se parteciperanno ai negoziati con la delegazione russa a Istanbul. 58 minuti fa 11:30 Trump: "Se succedesse qualcosa domani potrei andare in Turchia" Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, oggi a Doha, ha dichiarato che potrebbe recarsi domani in Turchia se i negoziati tra Russia e Ucraina dovessero procedere. "Sapete, se succedesse qualcosa, andrei venerdì", ha detto Trump in Qatar, seconda tappa del suo tour nel Golfo. 1 ora fa 11:25 Zelensky è in volo per Ankara: lì incontrerà Erdogan Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è in volo per Ankara, la capitale turca, dove incontrerà il suo omologo turco, Recep Tayyip Erdogdan, a margine degli attesissimi colloqui di pace tra Ucraina e Russia, i cui dettagli restano poco chiari. 1 ora fa 11:13 Rinviato al pomeriggio l'inizio dei negoziati tra Russia e Ucraina L'inizio delle trattative dirette a Istanbul tra delegazioni russa e ucraina è stato rinviato al pomeriggio su richiesta turca, secondo quanto riferisce il ministero degli Esteri russo, citato dalla Tass. La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha ricordato le parole di Putin secondo le quali i negoziati devono mirare "ad eliminare le cause di fondo del conflitto e arrivare ad una pace durevole in una prospettiva storica". Mentre funzionari ucraini citati dal Wall Street Journal affermano che la delegazione ucraina incontrerà quella russa solo per discutere di come attuare e monitorare un cessate il fuoco incondizionato di 30 giorni proposto dall'amministrazione Trump. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha detto che i negoziati da parte russa sono stati preparati durante una riunione presieduta ieri sera da Vladimir Putin alla quale hanno preso parte i membri della delegazione di Mosca, guidata da Vladimir Medinsky, i ministri degli Esteri e della Difesa, il capo del Consiglio di Sicurezza nazionale, il capo di stato maggiore Valery Gerasimov, i direttori dei servizi d'intelligence interno e per l'estero e tutti i comandanti dei gruppi militari impegnati nel conflitto. La sede dei colloqui, scrive l'agenzia Ria Novosti, sarà la stessa delle trattative del 2022: il Palazzo Dolmabahce, negli uffici dell'amministrazione presidenziale turca. 1 ora fa 11:05 Chi è presente ai negoziati tra Russia e Ucraina in Turchia Riprendono a Istanbul, presso il Palazzo Dolmabahce, i negoziati diretti tra russi e ucraini. La delegazione ucraina è guidata dal ministro degli Esteri Andreii Sybiha, dal ministro della Difesa Rustem Umerov, e dal capo ufficio presidenza Andrij Yermak. Presente anche Zelensky. Per la Russia assenti Putin e Lavrov; presenti invece il consigliere del Cremlino Vladimir Medinsky, il viceministro della Difesa Aleksandr Fomin, il viceministro degli Esteri Mikhail Galuzin e Igor Kostyukov, capo della Direzione Generale dello Stato Maggiore delle Forze Armate russe.