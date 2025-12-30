Guerra Russia-Ucraina, Zelensky: “Non mi fido di Putin, senza gli USA non possiamo vincere. Trump faccia pressione”, news in diretta

Non c'è stata alcuna "lunga trattativa" sul dl per gli aiuti all'Ucraina, secondo il ministro della Difesa Guido Crosetto. "C'è stata solo sui mezzi di informazione", dichiara in un'intervista a Il Messaggero. "Nella realtà – spiega – in meno di 10 minuti avevamo trovato un accordo, già settimane fa. Non mi pare che sia cambiato molto tranne il fatto che si sono sottolineati, giustamente, gli aiuti non militari e l'importanza della difesa aerea dell'Ucraina. Anche perché ogni aiuto che abbiamo dato, in tutti questi anni, e che daremo, serviva a una nazione attaccata che cercava di resistere e non ad una nazione che cercava scontri o guerre.Nessuno più dell'Ucraina vuole vedere finire questa follia". Parlando del presidente russo Putin, Crosetto lo paragona al "lupo della favola di Esopo ripresa da Fedro: se non basta una scusa, ne inventa una pur di poter giustificare la sua assurda violenza e una guerra che non ha ragione di esistere e che lui ha provocato. Ma ciò che mi colpisce – aggiunge – non sono Putin e i suoi sodali, ma gli italiani che tifano per lui perché la Russia è più forte e lui carismatico. Giustificare l'ingiustizia, la violenza, la guerra, con la simpatia o con la logica del più forte è un atteggiamento da vigliacchi e da deboli che si spacciano per presunti esperti".