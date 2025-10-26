Guerra Ucraina-Russia, news in diretta, massiccio attacco russo su Kiev: morti e feriti. Mosca testa missile nucleare, Putin: “Non esiste altro al mondo”

Il missile da crociera a propulsione nucleare Burevestnik "non ha eguali al mondo". Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin, durante una visita al posto di comando del gruppo di forze congiunte, come riferisce la Tass. "Ho un rapporto dell'industria e le valutazioni del Ministero della Difesa sono generalmente note. Dopotutto, si tratta di un prodotto unico, diverso da qualsiasi altro al mondo", ha affermato Putin. "Ricordo vividamente quando annunciammo che stavamo sviluppando un'arma del genere. Persino specialisti altamente qualificati mi dissero che, sì, era un obiettivo valido e meritevole, ma irrealizzabile nel prossimo futuro. Questa era l'opinione di specialisti altamente qualificati, lo ripeto", ha aggiunto, definendo il missile "invincibile" rispetto alle attuali e future difese missilistiche, con una gittata quasi illimitata e una traiettoria di volo imprevedibile. I test cruciali sul Burevestnik sono ora stati completati e che si dovrebbe iniziare a lavorare alla fase finale prima di schierare i missili.