Guerra Ucraina-Russia, news in diretta, massiccio attacco russo su Kiev: morti e feriti. Mosca testa missile nucleare, Putin: “Non esiste altro al mondo”

Gli aggiornamenti in diretta dalla guerra tra Ucraina e Russia: le ultime notizie di domenica 26 ottobre. Massiccio attacco russo con droni nella notte sulla capitale Kiev: palazzi in fiamme, almeno 3 morti e 29 feriti. A fuoco diversi appartamenti di un edificio residenziale nel distretto di Desna. Mosca testa nuovo missile nucleare, Putin: “Forze armate russe proseguano nell'operazione militare, non esiste al mondo missile analogo al Burevestinik”. Proseguono incontri tra Usa e Russia dopo le sanzioni sul petrolio. Trump avverte: “L’incontro con Putin solo se c'è l’accordo”
Zelensky: "Russia vuole causare massimo danno alla vita quotidiana in Ucraina"
"Ogni attacco della Russia è un tentativo di causare il maggior danno possibile alla vita quotidiana", lo scrive il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky sul suo canale Telegram dopo i raid russi della notte. "Questa settimana, si tratta di attacchi contro edifici residenziali, contro la nostra popolazione, contro i bambini e contro le infrastrutture civili. Questi sono i principali obiettivi dei russi. Le pressioni sulla Russia hanno prodotto risultati significativi: il 19simo pacchetto di sanzioni dell'Ue e le nuove sanzioni statunitensi contro il petrolio russo. Siamo grati ai nostri partner per questi passi, ma è importante non fermarsi. Contiamo sulla sincronia di queste sanzioni tra le giurisdizioni del G7 e gli altri partner. E, naturalmente, sono necessarie ulteriori restrizioni tariffarie e sanzionatorie contro la Russia e tutti coloro che la aiutano a rimanere a galla" ha aggiunto.
Incontri tra Dimitriev e rappresentanti Usa proseguiranno anche oggi
L'amministratore delegato del Fondo russo per gli investimenti diretti (Rdif), Kirill Dmitriev, ha incontrato i rappresentanti dell'amministrazione di Donald Trump il 24 e 25 ottobre e proseguirà i colloqui oggi. Lo ha riferito all'agenzia russa Ria Novosti una fonte informata sui fatti. "Gli incontri tra Kirill Dmitriev, rappresentante speciale del presidente russo per gli investimenti e la cooperazione economica con i paesi stranieri, e i rappresentanti dell'amministrazione Trump hanno avuto luogo il 24 e 25 ottobre e proseguiranno il 26 ottobre", ha affermato la fonte dell'agenzia che non ha specificato con chi esattamente si siano svolti gli incontri.
Cremlino: "Abbattuti 82 droni ucraini"
I sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato e distrutto 82 droni ucraini durante la notte sopra le regioni russe e il Mar d'Azov e il Mar Nero. Lo ha riferito il Ministero della Difesa russo, come riporta la Tass. "Nel corso della scorsa notte, i sistemi di allerta della difesa aerea hanno intercettato e distrutto 82 droni ucraini ad ala fissa: 30 droni sulla regione di Bryansk, 26 droni sulla regione di Tula, 7 droni sul Mar Nero, 4 droni sul Mar d'Azov, 4 droni sulla regione di Krasnodar, 4 droni sulla regione di Ryazan, 3 droni sulla regione di Rostov, 2 droni sulla regione di Mosca, di cui 1 droni diretto a Mosca, 1 droni sulla regione di Kursk e 1 droni sulla regione di Lipetsk", ha affermato il dipartimento.
Mosca: “5mila soldati ucraini circondati a Kupyansk”
Il presidente russo Vladimir Putin è stato informato che fino a 5.000 militari ucraini sono stati circondati nell'area di Kupyansk e oltre 5.500 nell'area di Krasnoarmeisk (Pokrovsk), lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov. Putin ha visitato uno dei posti di comando russi del gruppo di forze congiunte e ha incontrato il capo di stato maggiore Valerij Gerasimov e i comandanti dei gruppi tattici coinvolti nell'operazione militare speciale. "È stato consegnato un rapporto separato sulla situazione nelle aree di Kupyansk e Krasnoarmeisk. È stato riferito che fino a 5.000 soldati ucraini sono circondati nell'area di Kupyansk e oltre 5.500 militari nell'area di Krasnoarmeisk", ha affermato Peskov citato dalla Tass.
Putin: “Forze armate russe proseguano nell'operazione militare, kiev usa civili come scudi umani”
"I comandanti dei gruppi di truppe devono continuare a svolgere l'operazione militare speciale in conformità con il piano elaborato dallo Stato maggiore delle Forze armate". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, durante una riunione, come riferisce la Tass. Le Forze armate ucraine "stanno usando i civili come scudi umani". Lo sostiene il presidente russo Vladimir Putin, che ha incontrato i comandanti dei gruppi dell'esercito coinvolti nella guerra in Ucraina. "Dobbiamo fare tutto il possibile per garantire la sicurezza della popolazione civile, che le Forze ucraine stanno usando come scudo umano", ha ammonito secondo quanto riportano le agenzie russe.
Trump: “L’incontro con Putin solo se c'è l’accordo”
Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha affermato che "non perderà tempo" a programmare un nuovo incontro con il suo omologo russo, Vladimir Putin, senza un accordo in vista per porre fine al conflitto in Ucraina. "Dovrei sapere che raggiungeremo un accordo", ha detto Trump ai giornalisti a bordo del suo aereo Air Force One, in risposta a una domanda su cosa potrebbe convincerlo a tenere un nuovo vertice con Putin. "Non ho intenzione di perdere tempo. Ho sempre avuto un ottimo rapporto con Vladimir Putin, ma questa volta è stato molto deludente", ha aggiunto, in riferimento ai suoi tentativi di risolvere il conflitto tra Mosca e Kiev.
Zelensky: "Attacchi russi dimostrano urgenza fornitura Patriot"
Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky ha chiesto urgentemente il rafforzamento della difesa aerea con sostegno militare da parte dei Paesi alleati. "È proprio a causa di questi attacchi russi che prestiamo particolare attenzione ai sistemi Patriot, per poter proteggere le nostre città da questo orrore. È fondamentale che i partner dotati di capacità adeguate attuino quanto discusso negli ultimi giorni", ha scritto in inglese su X. "America, Europa e i paesi del G7 possono contribuire a garantire che tali attacchi non minaccino più vite umane" ha affermato. Zelensky spera che l'Ucraina possa acquistare 25 Patriot dagli Stati Uniti per rafforzare le sue difese aeree, in particolare nelle città.
Putin: "Missile Burevestnik invincibile"
Il missile da crociera a propulsione nucleare Burevestnik "non ha eguali al mondo". Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin, durante una visita al posto di comando del gruppo di forze congiunte, come riferisce la Tass. "Ho un rapporto dell'industria e le valutazioni del Ministero della Difesa sono generalmente note. Dopotutto, si tratta di un prodotto unico, diverso da qualsiasi altro al mondo", ha affermato Putin. "Ricordo vividamente quando annunciammo che stavamo sviluppando un'arma del genere. Persino specialisti altamente qualificati mi dissero che, sì, era un obiettivo valido e meritevole, ma irrealizzabile nel prossimo futuro. Questa era l'opinione di specialisti altamente qualificati, lo ripeto", ha aggiunto, definendo il missile "invincibile" rispetto alle attuali e future difese missilistiche, con una gittata quasi illimitata e una traiettoria di volo imprevedibile. I test cruciali sul Burevestnik sono ora stati completati e che si dovrebbe iniziare a lavorare alla fase finale prima di schierare i missili.
La Russia ha testato un nuovo missile a propulsione nucleare
La Russia ha testato un nuovo missile da crociera a propulsione nucleare con capacità nucleare denominato Burevestnik il 21 ottobre, lo ha riferito il generale russo al presidente Vladimir Putin in alcune dichiarazioni rese pubbliche domenica. Il missile ha percorso 14.000 km ed è rimasto in volata per circa 15 ore, ha riferito a Putin il generale Valery Gerasimov, capo di stato maggiore delle forze armate russe.
Ucraina, attacco russo con droni su Kiev, il sindaco: “Almeno tre morti e 29 feriti, anche bimbi”
Tre persone sono morte e 29 sono rimaste ferite – tra cui sei bambini, il più piccolo di 4 anni – in seguito all'attacco russo sul distretto della Desna, a Kiev. Lo ha annunciato il sindaco della capitale Vitali Klitscko su Telegram spiegando che sette feriti – tra cui due bimbi – sono stati ricoverati in ospedale. Secondo quanto riferito dal primo cittadino, i detriti di alcuni droni sono caduti sul secondo piano di un palazzo. Diversi appartamenti hanno preso fuoco e l'incendio si è poi propagato ai piani superiori.