Guerra Ucraina-Russia, news in diretta, Metsola: “Europa mai così unita come ora”, ma Kiev è sotto attacco: 8 feriti

Gli aggiornamenti in diretta dalla guerra tra Ucraina e Russia: le ultime notizie di oggi, sabato 25 ottobre. Crescono i segnali di apertura diplomatica. Kirill Dmitriev, inviato di Vladimir Putin, ha dichiarato alla CNN che Mosca, Washington e Kiev sarebbero “abbastanza vicine a una soluzione diplomatica”. La presidente del Parlamento europeo Metsola: "Mai avrei immaginato un'Europa unita com'è ora. Sì all'ingresso dell'Ucraina nel 2030". Ma sul terreno la guerra non si ferma: nuovi attacchi missilistici russi su Kiev hanno provocato otto feriti e il sindaco Klitschko ha parlato di “attacco balistico”, invitando i cittadini a rifugiarsi nei bunker.

A Londra si è riunita la coalizione dei “volenterosi”, con la presenza di Volodymyr Zelensky e dei principali leader occidentali. Il premier britannico Keir Starmer ha accusato Putin di essere “l’unico a non voler porre fine alla guerra”, mentre Emmanuel Macron ha annunciato nuove forniture di missili e sistemi anti-drone. Giorgia Meloni, intervenuta in videocollegamento, ha ribadito la necessità di mantenere l’unità transatlantica per giungere a una “pace giusta e duratura”.

Intanto l’Ue ha approvato il 19º pacchetto di sanzioni contro la Russia, concentrato sull’energia, ma rimanda a dicembre la decisione sull’uso degli asset russi congelati. Zelensky ha ringraziato gli alleati per il sostegno, denunciando però la “campagna di terrore” di Mosca contro le infrastrutture energetiche.